Ángela Aguilar usó su perfil de Instagram para felicitar a la selección de Argentina por su desempeño en el Mundial de Qatar, hasta ahí todo iba bien, hasta que se le ocurrió decir que por sus venas corre sangre de ese país, desatando las críticas y burlas.

"No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Me siento muy orgullosa, porque por mis venas corre sangre de ese país", expresó la joven.

¡NO LOS CLONARON! ESTA ES LA VERDAD DETRÁS DE LOS BOLETOS QUE NO PASARON AL CONCIERTO DE BAD BUNNY

TUNDEN A ÁNGELA AGUILAR POR DECIR QUE TIENE SANGRE ARGENTINA

Y escribió que tiene cierto porcentaje de Argentina en sus genes.

"25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo" puso en el post en donde colocó varias fotografías en las que sale posando en un avión.

Sin embargo, la cantante de música regional no más detalles sobre por qué tiene descendencia argentina, pues hasta donde se sabe ella nació en Los Ángeles, y su papá, Pepe Aguilar es originario de San Antonio Texas.

De acuerdo con un medio sudamericano, la abuela materna de Ángela es de origen argentino, y que su mamá Aneliz pasó su niñez en esta nación.

La publicación en la que Ángela Aguilar felicita a la selección argentina ha alcanzado hasta el momento 711 mil 267 me gusta, así como cientos de comentarios, donde algunos de sus seguidores la elogiaron, y otros le dejaron opiniones negativas.

"Vieja payasa, ya siéntese señora", "Morra ridícula que seguro en su vida ha visto un partido de futbol, pero ahí andas subiéndote a un tren que no te corresponde", "Déjenla con su nacionalidad argentina, me daría pena si dijera que es mexicana", "Lo único que estoy seguro es que no eres mexicana", "Solo es mexicana cuando le conviene", "Solo eres gringa".

¡RBD REGRESA A LOS ESCENARIOS EN 2023!, ASÍ LO REVELARON SUS INTEGRANTES

(Lérida Cabello)