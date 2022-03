¿Qué hacer si tu perro tiene algo atorado en la garganta? Lo primero que tienes que hacer es conservar la calma para que sepas cómo actuar ante esta situación, tranquilizar al animal y no meter la mano en su boca, de ahí la importancia de que conozcas la maniobra de Heimlich, que te ayudará en caso de que tenga atorado un cuerpo extraño en la garganta.

Para saber su tu perro se está asfixiando debes prestar atención a signos como la ansiedad, la dificultad respiratoria evidente y el jadeo, que se presenta con el cuello y la cabeza estirados. El lomito puede legar a perder el conocimiento, y presentar cianosis, que se aprecia por la coloración azulada de las mucosas.

¿QUÉ HACER SI TU PERRO TIENE ALGO ATORADO EN LA GARGANTA?

Si tu perro se está asfixiando la prioridad es el inmediato restablecimiento del paso del aire, así que mientras llegas al veterinario, inicia la respiración de rescate o artificial, siempre y cuando el can esté inconsciente. Si no tiene latido cardíaco se recomienda el masaje cardíaco; la combinación de ambas técnicas se conoce con el nombre de reanimación cardiopulmonar o RCP, que pueden hacer una o dos personas.

Cuando tu perro se ahoga debido a la presencia de un cuerpo extraño y no alcanzas a retirarlo fácilmente, no debes intentar rodearlo con los dedos porque podrías producir el efecto contrario e introducirlo más en la garganta. Si tu perro se ahoga con un hueso, no intentes sacarlo. En este caso lo ideal es que realices la maniobra de Heimlich.

MANIOBRA DE HEIMLICH EN PERROS

1. Pon a tu mascota boca abajo como si fuera una carretilla.

2. Explora de lado a lado para ver si puedes desatorar el objeto.

3. Comprime su abdomen presionándolo hacia arriba con tu puño.

4. Un golpe fuerte entre los omoplatos de tu mascota puede ser efectivo.

5. Una vez que has eliminado el objeto tienes que comprobar que el perro respira bien y tiene latido. En caso contrario puede recurrir a la respiración de rescate o a la Reanimación Cardiopulmonar en Perros.

La maniobra va a depender del tamaño del perro. Si es pequeño puedes sujetarlo en tu regazo boca abajo, con su lomo contra tu pecho, rodeando su cintura desde atrás.

Es probable que el objeto atascado en la garganta de tu perro haya causado algún daño, siendo necesaria la hospitalización, dependiendo del tiempo en el que estuvo sin oxígeno y el daño en la garganta, por lo que será conveniente que el veterinario realice una exploración para comprobar que no hay hemorragias internas.

Ahora ya sabes cómo actuar en caso de que tu perro tenga algo atorado en la garganta, recuerda que para evitar este tipo de sustos, es importante que no le des o dejes a su alcance objetos que pueda llevarse a la boca, quedándose atorados en la garganta provocándole asfixia, poniendo en riesgo su vida en caso de no actuar a tiempo.

