¡Héroe en silla de ruedas! Hombre salvó a su perrita que cayó a la alberca

¡Héroe en silla de ruedas! Hombre salvó a su perrita que cayó en la alberca de su casa. Cuando Darren Thomas se dio cuenta de que su canina Cassius, una rottweiler estaba en la piscina no le importó su paraplejía con tal de salvarla para que no se ahogara.

Aunque la movilidad de Darren no es mucha, demostró que cuando se trata de salvar a su perrita nada es imposible, incluso, él mismo pudo haber caído al agua con todo y silla de ruedas si el peso le hubiera ganado. Sin embargo, esta historia tuvo un final feliz, quedando grabado.

Cuando tenía 14 años, Darren, de Estados Unidos, recibió un disparo en la columna, cuando intentaba proteger su hogar de ladrones que entraron, quedando parapléjico y en silla de ruedas, a consecuencia de su valentía, que aún sigue conservando.

Thomas que en esta ocasión se estaba rasurando para irse al trabajo, cuando escuchó un llanto en el jardín trasero de su casa, extrañado por los ruidos, bajó de inmediato al primer piso para ver qué era lo que pasaba.

"No suele llorar, así que fui a ver qué pasaba. No la vi en ninguna parte de la casa, así que salí y fue entonces cuando la vi", narró Darren a Daily Mail.

Fue en ese momento que Darren vio a Cassius dentro de la alberca tratando de salir, sin lograrlo, por lo que en su desesperación se acercó a la orilla y tomó las patas de su canina, para tratar de sacarla, pero no podía porque pesa 50 kilos, y corría el riesgo de que los dos terminaran en el agua, por lo que se le ocurrió ir tomando las patas de su perra para ir acercándola poco a poco a un escalón de la piscina y pudiera salir ella sola sin problema.

EL ROTTWEILER Y SUS HABILIDADES PARA NADAR

El rottweiler sabe nadar. Sin embargo, debido a su estructura, no son los mejores nadadores, pero es posible que aprendan a nadar con algo de práctica y estímulo de su dueño, pues no están hechos para nadar, porque son pesados y musculosos. Fueron criados como perros guardianes de trabajo, por lo que el agua no formaba parte de su educación.

Hay algunas estrategias útiles que se han descubierto para enseñar al rottweiler a nadar, así que toma nota por si tienes uno en casa.

El primer paso a seguir es llevarlo directamente a un lugar con agua, pero buscando una zona tranquila y poco profunda. Empieza por bajarlo lentamente al agua con un chaleco salvavidas y anímalo a nadar.

Asegúrate de que te siga siempre que entre en el agua, y luego quédate quieto. No te precipites. Haz que confíe en ti en todo momento. Cuando te acerques al fondo, nada a su lado y demuéstrale lo que puede hacer.

Otra opción para que le enseñas a nadar a tu rottweiler es una piscina para niños. Enséñalo a sentarse y luego ofrécele golosinas en el agua, eso le ayudará a aprender que el agua es agradable, interesante y segura.

Sigue dándole golosinas hasta que meterse en la alberca deje de ser difícil después de que lo hagan una vez. Te darás cuenta de que se siente cómodo en el agua cuando le resulte normal meterse en ella. Puedes pasar a un lugar con más agua cuando haya dominado la piscina para niños, empieza lanzando golosinas al agua para ayudarle a aclimatarse a un nuevo lugar.

