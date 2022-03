Es muy común que los perros, pero sobre todo los gatos se estresen con los cambios de casa, pues no son muy afectos a que les muevan las cosas de lugar.

Para los animales, los cambios de casa resultan una situación incómoda, incluso en algunos casos puede estresarse tanto, que pueden traerles problemas de comportamiento, por eso a continuación, te damos algunos consejos prácticos para ayudar a tu mascota a un cambio de casa.

7 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA AYUDAR A TU MASCOTA A UN CAMBIO DE CASA

1. Elige un hogar en el que también pienses en tu mascota

No solo es importante que a ti te guste tu nuevo hogar y los alrededores, asegúrate de que a tu mascota también le guste, porque finalmente ahí van a vivir ambos, y saldrán a pasear juntos, por lo que deberá ser un lugar cómodo y seguro.

2. Evalúa el espacio

Si tienes un felino, asegúrate de que el lugar tenga suficiente espacio para crear un ambiente vertical con cajones o con lo que se te ocurra en la parte superior de los muebles, pero si es un perro debes tomar en cuenta la raza y la etapa de vida del lomito, ya que si son mayores o cachorros deben tener un buen espacio.

3. Organiza el tiempo para empacar

Los gatos no son grandes fanáticos del cambio, y cualquier proceso de transformación que vivan, si no se hace de manera adecuada, puede traerle problemas de salud, de comportamiento. Ayuda a tu gato o perro a adaptarse al cambio de casa familiarizándolo con una habitación que esté vacía, dale de comer ahí y coloca su cama y juguetes. Para que el día de la mudanza esté ahí con la puerta cerrada.

4. Utiliza feromonas

El uso de un difusor de feromonas (aromas naturales para los gatos) en la habitación de tu mascota le ayudará a sentirse más relajada durante la mudanza, ya que es normal que durante el cambio haya golpes y ruidos extraños en la casa que pudieran alterarlo. Esto le puede ayudar a mantener la tranquilidad a tu animal.

5. Poco alimento

La organización The People´s Dispensary for Sick Animals (PDSA) recomienda no alimentar a los perros y gatos cerca del tiempo del cambio de casa, porque esto podría causarle mareos. Una opción es que le des pequeñas cantidades de su comida habitual a lo largo del día también para que lo mantengas ocupado.

6. Elige un lugar seguro para tu mascota

Es importante que tú mascota viva en un lugar seguro en el hogar. Guarda los cables eléctricos, tapa los rincones donde pudiera atorarse, que todas las ventanas tengan mallas seguras, retira las plantas que son tóxicas y asegúrate de que no haya trampas venenosas para el control de plagas.

7. Preséntale su nuevo hogar a tu mascota poco a poco

Deja que se adapte primero a una habitación. Esta debe incluir sus juguetes favoritos, golosinas, tazones de agua, comida y demás elementos básicos. Cuando tu mascota se sienta cómoda, introdúcela gradualmente en otras habitaciones de la casa manteniendo algunas puertas cerradas.

Si sigues estos consejos prácticos para ayudar a tu mascota a un cambio de casa, en poco tiempo se familiarizará con su nuevo entorno. Recuerda que con paciencia todo se puede lograr.

