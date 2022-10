¿POR QUÉ CORRIERON A LUISITO COMUNICA DE DISNEY?

"No sé si en todos los bares, pero al menos en los que intentamos, no me dejaban entrar por anciano, y me sentí muy mal, no lo voy a negar, sentí feo. Uno quiere divertirse, gastar su dinero y no lo dejan por viejo, jamás me había encontrado una situación así".

Y ahora lo corrieron de Disney, seguramente hizo alguna de las ocurrencias a las que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Fue a través de TikTok que el usuario @unicornioedm dio a conocer el video en el que se ve a Luisito junto a Arianny en el momento justo en el que se arrodilla para pedirle que sea su esposa, ella se sorprende y levanta uno de sus pies en señal de agrado, cuando llega un supuesto empleado del lugar corriendo para arrebatarle el anillo de las manos e invitarlo amablemente a salir del parque.

El video de 13 segundos que se hizo viral en redes sociales no fue real, fue actuado, así quedó demostrado en la misma publicación que tiene más de 220 mil me gusta, además del comentario de Luisito sobre el tema.

"No mam*n, estaba recreando el momento viral de Disney de hace unos meses. Lo dije en mis historias", expresó en referencia al video que hace unos meses atrás había subido, pues en el momento justo en el que el chico le pide matrimonio a su novia, un empleado de Disneyland "estropeó" el momento, haciendo mal tercio y retirando las joyas de las manos del joven.

A pesar de que todo fue una broma por parte del influencer, algunos usuarios aprovecharon para seguirle la corriente e hicieron algunos comentarios sobre el emotivo momento.

"Es que o compro el paquete ´Momentos mágicos´", "Es su ´yo´ del futuro diciendo que no lo haga", "Multiverso confirmado", "Luisito del futuro salvando a Luisito del presente".

(Lérida cabello)