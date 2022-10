"Bueno amigos, ya le dejé, ya se va. Acabo de dejar a mi hermana, pero ella piensa que me voy a ir y lo que no sabe es que en verdad la voy a seguir todo el tiempo para asegurarme de que este imbéc*/no se sobrepase", expresó mientras se escondía para no ser descubierto.

FOTO: CAPTURA TIKTOK @chrisrenaudd

INFLUENCER ESPÍA A SU HERMANA DE 13 AÑOS EN SU CITA Y SU REACCIÓN SE HACE VIRAL

Su hermana se fue y él la siguió discretamente, mientras la grababa a lo lejos para que no notara su presencia, pues no la iba a dejar sola por la edad del sujeto.

"Creo que ya llegó con el wey... ¿es ese cabr*n? Está muy grande ¿no? Amigos, creo que ese wey es más grande que mi hermana, o sea, es más grande que yo", comentó.

El influencer se quiso acercar a decirles algo, pero no estaba seguro de hacerlo, pues su hermana se quedó con la idea de que solo la fue a dejar y se fue, pero cuando vio que el hombre le tocó la pierna se enojó y se acercó.

"Vámonos... vámonos", dijo mientras se acercaba a ellos furioso, por lo que su hermana reaccionó enojada.

Y agregó: "Amigos cuiden mucho a sus hermanitas. Hay muchos locos en el mundo", escribió en la descripción de su publicación.

Los usuarios de TikTok reaccionaron de forma agresiva, pues muchos comenzaron a comentar que no era la forma correcta de acercarse a ellos, mientras él se justificó diciendo que no le importaban las opiniones, pues debía cuidarla.

(Lérida Cabello)