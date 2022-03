Perro se niega a dejar de usar su cono de la vergüenza, luego de que Chief fue castrado tuvo que usarlo dos semanas, y aunque al principio lo rechazaba terminó tomándole cariño.

El lomito no estaba nada contento con el cono, protestó todo el tiempo y hasta trató de masticarlo, esperaba con ansías el día que se lo pudieran quitar, pero cuando llegó el día de liberarse de él ya no quiso.

"Tuvo que usarlo durante dos semanas, pero luchó para que durara tanto. El primer día estaba frustrado. De hecho, al principio se negaba a subirse al auto o incluso a caminar si lo tenía puesto", expresó su dueña Whitley Hester.

PERRO SE NIEGA A DEJAR DE USAR SU CONO DE LA VERGÜENZA

Chief superó el tiempo con su cono de la vergüenza y, después de dos semanas, estaba libre, pero al parecer ya le había tomado cariño, y se negaba dejar de usarlo, por lo que su dueña se lo encontró usando su cono nuevamente.

Hester no podía creer lo que estaba viendo, así que se puso averiguar por qué Chief estaba usando otra vez el cono de la vergüenza, sin encontrar respuesta, solo que a la mejor ya se había acostumbrado a él.

"Estaba tan sorprendida porque sabía que mi mamá se lo había quitado esa mañana. Fui a preguntar por qué lo estaba usando de nuevo, y ella respondió: ´¿Está usando su cono´? con voz sorprendida".

FOTO: TIKTOK @whitley_i_guess

QUISO DESPEDIRSE DE SU CONO DE LA VERGÜENZA A SU MANERA

Aparentemente, por razones desconocidas, Chief se había encargado de volverse a poner su cono de la vergüenza, a pesar de que en un principio había odiado traerlo puesto, parecía que estaba de acuerdo con él, porque nadie lo obligaba usarlo como al principio.

Chief festejó a su manera que ya no tenía que usar el cono de la vergüenza jugando con él, masticándolo y trayéndolo puesto.

"Creo que sintió que ganó la batalla", concluyó Hester.

¿QUÉ ES EL CONO DE LA VERGÜENZA Y PARA QUÉ SIRVE?

Se trata de un cono o collar Isabelino, que es una estructura hecha habitualmente de un plástico suave, y que rodea toda la cabeza del animal, siendo más angosto hacia el cuello, para luego irse ensanchando hacia los costados. Este cono se usa para evitar que el perro o el gato alcancen parte de su cuerpo, que puedan estar dañadas o con puntos por alguna curación o intervención quirúrgica.

FOTO: TIKTOK @whitley_i_guess

¿CÓMO SE USA EL CONO DE LA VERGÜENZA?

El cono de la vergüenza se adhiere al cuello, enganchándolo con el collar del animal, para que quede lo suficientemente ajustado, como para que no se lo pueda sacar; pero teniendo cuidado de no apretarlo demasiado para no hacerle daño. Lo más recomendable es que el veterinario sea quién se lo ponga.

(Lérida Cabello)