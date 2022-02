"Yo boletos no alcancé": cambian letra de Bad Bunny para exigir nuevas fechas

En cuestión de minutos se agotaron los boletos para los conciertos de Bad Bunny en México y muchos de sus fans se quejan por ni si quiera haber tenido la oportunidad de comprarlos, por lo que le exigen que se abran nueva fecha a ritmo de su canción "Amorfoda".

Dos fans de Bad Bunny le cambiaron la letra a la canción "Amorfoda" de Bad Bunny para expresar su sentir al no alcanzar boletos para ninguno de los conciertos del puertorriqueño, a través de la cuenta de TikTok @ilseriveraa se compartió el video que ya le está dando la vuelta a la red social y cientos de fans están etiquetando a Benito para que considere la posibilidad que abra una nueva fecha para presentar su "World´s Hottest Tour" en la Ciudad de México.

Hola, escribimos esta rola para todos aquellos que como nosotras no alcanzaron boletos para San Benito, menciónenlo mucho, dijeron las jóvenes.

De acuerdo con el mensaje que emitieron con la canción, ellas tenían tarjeta Banamex, pero ni con eso lograron comprar un boleto. Además, se dijeron cansadas de no poder cumplir su sueño y que había quienes empezaban a revender las entradas.

No quiero que nadie me hable del Conejo, ya me cansé, yo boletos no alcancé ni teniendo Banamex. No quiero que nadie me hable del Conejo ya me harté, yo boletos no alcancé y comienzan a revender, cantan las jóvenes.

Aunque se dijeron tristes, pidieron a Bad Bunny que abriera una nueva fecha para la capital mexicana pues los revendedores arrasaron con la compra de boletos y muchos fans no pudieron comprar.

Hoy me puse en el proceso de conseguir mis boletos, si pudiera te pidiera que reabra otra fecha por aquí, la lagrima y todo el tiempo que perdí. Faltaban una y mil gentes por delante de mí. Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera haber conseguido un boleto, quisiera que abran otro concierto, 11 de diciembre no es un mal momento...

(Aline Núñez)