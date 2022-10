Los hechos se suscitaron el pasado 28 de septiembre en Tepepan, una localidad de la alcaldía Tlalpan ubicada al sur de la Ciudad de México.

Un video captado por cámaras de seguridad se determinó que dos personas a bordo de una motocicleta fueron las responsables del tiroteo en el que murió el civil y resultó herida la mujer, para posteriormente darse a la fuga.

Alfredo Adame se veía lanzando insultos en contra de los presuntos agresores. Esto mientras los policías estaban a punto de detener a todos.

"Chingas a tu...", se escucha decir a Adame.

"Ya estuvo, ya estuvo", decían los implicados.

El actor confesó, para el programa Ventaneando, que tenía mucho miedo porque esas personas viven a 300 metros de su casa, son narcomenudistas y tienen antecedentes penales.

"Es una banda de narcomenudistas que es muy conocida. Yo en realidad no les tenía miedo, pero mejor no meterse con ellos ni nada, pero viviría en zozobra todos los días, a ver qué día me tiran un balazo", indicó

De acuerdo con el conductor, intentó grabar lo que sucedía cerca de su domicilio cuando un hermano del hombre abatido se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo.

Sin embargo, el video se observa que el excandidato a diputado federal se acercó a dos sujetos y de pronto comenzaron los empujones. Luego, el conductor lanzó una patada a uno de ellos.

Lo que ha llamado la atención de dicha grabación es que, también, se puede apreciar a Adame insultando y lanzando patadas contra sus presuntos atacantes, a pesar de que las autoridades ya se encontraban presente.

Cabe mencionar que se detuvieron a dos sujetos quienes ya fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones en riña.

Los agresores fueron identificados como Ángel y Sergio 'N', ambos permanecen presos en el Reclusorio Sur.

Adame solicitó la protección con el "Código Águila" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que consiste en patrullajes constantes alrededor de su casa.

