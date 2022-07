Sacerdote canta "Mi razón de ser", de la Banda MS, en una boda, sorprendiendo a los novios, amigos y familiares que se dieron cita en la ceremonia religiosa.

Por este motivo la boda de Kevin y Zamantha se hizo viral en redes sociales, pues nadie se esperaba que el padre fuera a interpretar dicho tema en una iglesia de Valle de Guadalupe, Jalisco.

"¡SE RIFÓ EL PADRECITO!" SACERDOTE CANTA "MI RAZÓN DE SER", DE LA BANDA MS

Fue la tiktoker Fannía Barcas @fanniabcasillas, quien compartió este momento en su cuenta con el título de "Se rifó el padrecito", alcanzando más de 600 mil visualizaciones y más de mil 600 comentarios.

En la grabación se ve al sacerdote frente a los novios interpretando el tema compuesto por Horacio Palencia, acompañado del mariachi.

"Todos los domingos canta en una misa por lo menos en Valle de Guadalupe, Jalisco", escribió Fannía Barcas.

Algunos de los comentarios que generó el video del sacerdote interpretando un tema de la Banda MS, fueron:

"¡Qué bonito canta el padre! Primera vez viendo que en el paquete de iglesia incluye que el padre canta", "Dios nunca prohibió ser feliz y hacer algo que te gusta", "No es malo no pecado que un padre cante, mis respetos", "Si no nos vamos a casar así, mejor no quiero nada", "En lugar de ir a ver a la MS me voy a misa", "Debería haber más padres como él", "Canta hermoso y la canción es bellísima" y "Orgullo verlo hacer las dos cosas que más ama".

(Lérida Cabello)