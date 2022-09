Una relación que existe bajo los principios de la monogamia debería contar con el respeto, por no fallar con infidelidades, esto no siempre ocurre, porque lamentablemente una de las dos personas, o incluso ambas, termina fallando a su compromiso.

Sin embargo, lo que se debería tener claro es que esta falta es responsabilidad de uno de los dos involucrados en la pareja monogámica, no del tercero o tercera con quien se cometió la infidelidad, pues a fin de cuentas esta persona extra no le debe ningún respeto a ese vínculo. No obstante, suele ser con el último involucrado al que se culpa del error.

Esto es lo que ocurrió a la conocida de una mujer de Nigeria que relató su historia en su cuenta en la red social Twitter. Tal como se puede ver en lo publicado por Ada di Ora Mma, escuchó el cuento de una chica que encontró a su esposo engañándola con su hermana, pero lejos de culparlo a él, responsabilizó a su propia hermana.

"Esta mujer me contaba como atrapó a su hermana y a su esposo teniendo sexo y juró no volver a tener nada que ver con su hermana en esta vida, le pregunté si aún vive con el esposo y me dijo que sí", escribió Ada.

"Le pregunté ella lo que hace su hermana y ella dijo que su hermana menor es estudiante. Le pregunté por qué perdonó fácilmente a su esposo pero no a su hermana, me dijo todas las razones. Me tranquilicé y le dije que ella debería saber que su hermana durmió con su esposo, era todo culpa de él y no de la hermana", agregó.

A pesar de que está mal por parte de la hermana por traicionar a su familia de tal forma, lo que hizo su esposo es aún peor porque si le falló con su propia hermana es probable que lo haga con cualquier otra chica que se consiga. Para muchos esto sería imperdonable.

"Le dije que debería estar en los zapatos de su hermana y entender que su esposo sabía que la hermana es estudiante, que necesitaba dinero y estoy muy segura que eso es lo que solía manipularla", continuó Ada.

"Escuchándome, ella y la otra señora que vino a verme estaban tan calladas, dijo que yo tenía razón porque ahora puede recordar muchos casos en que su esposo le compró cosas súper lindas a su hermana que debe ser cuando estaba tratando de manipularla para dormir con ella", añadió.

Fue así como le aconsejó que perdonara a su hermana y en cambio rompiera lazos con su marido. "Una cosa que descubrí es que las mujeres perdonarán fácilmente a sus maridos por ser infieles", expresó.