Una mujer quiso complacer a su esposo y le festejó su cumpleaños con la temática de la famosa OnlyFans Karely Ruiz.

Tras compartirlo en redes sociales el video se hizo viral y desde luego generó muy variadas reacciones de los internautas.

El hombre llamado Ignacio Carmona deseó celebrar su cumpleaños inspirado en Karely Ruiz, por lo que su esposa Patty Rodríguez le hizo realidad su sueño.

Patty compartió el video del festejo en su cuenta de TikTok, donde se observa al hombre muy contento al lado de una manta de cuerpo completo y tamaño real de la también influencer; así como un pastel con su imagen; acompañados de galletas, postres y demás adornos, todo de Karely Ruiz.

"Para el tóxico", se lee en el pastel junto a la imagen de la modelo de OnlyFans.

REACCIONES DE LOS CIBERNAUTAS

Como era de esperarse, este clip se viralizó casi de inmediato con múltiples reacciones y comentarios divididos. Y es que aunque varios celebraron "el gesto" de la mujer a su esposo; para otros, sólo es seguir sexualizando a las mujeres. Incluso, en los comentarios varios internautas halagaron la belleza de la esposa:

"No pues yo no le haría nada"; "sexualización machista"; "Y seguimos usando a las mujeres"; "Hubiera quedado mejor una fiesta de ti mejor, estás guapísima"; "Su esposa es preciosa, pero entiendo todos tenemos sueños"; "Nambre a mi me re gusto la esposa jajaja"; "Mujer pero estás mejor tú, mis respetos en serio"; "Eso se llama seguridad", se lee entre los comentarios.