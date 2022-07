Mexicanos arman el bailongo en Francia con "Payaso de rodeo" en una plaza pública.

El usuario Enrique Rojas @ikikerojas mostró en TikTok cómo un grupo de mexicanos le dio una clase de baile a los franceses para enseñarlas "Payaso de rodeo", que hiciera famosa Caballo Dorado, y que no puede faltar en las fiestas.

En el video que acompañaron con la frase: "Desde México para el mundo clasecita de payaso de rodeo" se ve a un grupo de personas siguiendo los primeros pasos, antes de comenzar con la parte intensa del baile, por lo que se escuchan gritos de "¡Viva México!" y "¡Dale, Anuar!". Acto seguido el grupo de personas comienza con el baile.

El peculiar baile llamó la atención de las personas que pasaban por la plaza pública, por lo que se empezaron a juntar para ver el baile que improvisaron los mexicanos, que al parecer uno que otro francés aprendió con mucha facilidad.

El video alcanzó 1.9 millones de reproducciones, 233 mil likes y mil 122 comentarios, haciéndose viral. Algunas de las reacciones de los internautas fueron:

"El de rojo se aprendió los pasos en tres segundos y yo llevo 28 (años sin poder aprendérmelos", "Objetivo: ir a Francia a bailar el payaso de rodeo", "ya deberían volver esa canción patrimonio intangible de la humanidad", "si no conoces esta canción, no eres mexicano", "Amé al señor diciendo: ´¡Viva México!".

¿CHRISTIAN NODAL SERÁ PAPÁ? ESTO ES LO QUE SE SABE

LA HISTORIA DE "PAYASO DE RODEO"

Lalo Gameros, fundador de Caballo Dorado contó en un podcast que dicho tema se le ocurrió cuando estaba en el baño.

"Estaba en el baño con cenicero, cigarro y guitarra. Ya traía una idea del pichicato y agarré el papel de baño y comencé a relatar la vida de un payaso de rodeo. Cómo van de aquí para allá, andan en todas partes igual que los vaqueros y los músicos".

Y agregó que se imaginó cómo vestían y cómo se comportaban, dándole forma a la canción que se ha convertido en una clásico de las fiestas.

"Me puse a pensar cómo se vestían ya que suelen hacerlo muy raro, folclóricos y coloridos... Era un tipo medio raro, pero cayó bien. Me dijo viajo en carretera espero pronto llegar, porque así se la pasa uno al rodeo que me espera allá, ¿a dónde más? Pues al rodeo. Así comenzó a fluir la canción, todo el papel de baño se empezó a llenar y se convirtió en lo que es hoy".

¿POR QUÉ LE NIEGAN A LUISITO COMUNICA LA ENTRADA A BARES DE COREA?

(Lérida Cabello)