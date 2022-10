Con una máscara de Halloween, una maestra aterrorizó a niños en una guardería de Mississippi, Estados Unidos.

La publicación muestra cómo la mujer se presenta con la máscara puesta, ante los niños asustados a quienes les grita en el centro de cuidado infantil Lil´ Blessings.

Incluso se ve como la mujer se acerca a un pequeño a quien le grita si él ha sido un niño malo o se ha portado mal, entre llanto y gritos el niño responde que no, mientras trata de alejarse de la mujer y tapar su rostro para no ver la máscara con la que se presenta la mujer.

La escena de llanto y alaridos de los niños se repite en todos los salones que conforman la guardería sin que alguien haga algo por detenerla.

El video de poco más de dos minutos demuestra como la mujer espanta a los niños con el apoyo de otras cuidadoras.

Condenan los hechos

Ante los hechos, una mujer identificada como Jennifer Kayla Newman, afirmó trabajar en el centro de atención a los niños y destacó que no era la primera vez que las cuidadoras espantaban a tal grado a los pequeños.

De acuerdo con el relato de la Newman, luego de los episodios anteriores, decidió interponer una queja ante las autoridades del centro; sin embargo, fue ignorada, por lo que decidió grabar la situación.

"Cuando me enteré de que iba a hacerlo de nuevo, grabé para obtener la prueba y luego el vídeo fue enviado a los padres para mostrarles cómo estaba siendo tratado a su hijo. No grabé esto para mierda y risitas. No fue gracioso para mí. Esto no me divierte", reveló.

