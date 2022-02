LadyBerrinches arma drama a su novio por boletos para el concierto de Bad Bunny

Desde que Bad Bunny anunció inesperadamente su gira de conciertos en estadios de Estados Unidos y Latinoamérica las redes sociales se convirtieron en un caótico espacio donde los fans se quejaban por no haber alcanzado boletos para ver al cantante puertorriqueño. Una ola de memes, reacciones y críticas le dieron la vuelta a internet, pero un video en específico causó especial revuelo.

Se trata de #LadyBerrinches, una chica que le exigió desesperadamente a su novio que le regalara boletos para alguno de los conciertos de Bad Bunny en México y le armó tremendo drama por no conseguírselos.

Desde el asiento de copiloto del auto de su pareja y visiblemente alterada, una joven discutió hasta el cansancio con su novio, ya que exigía que éste le diera 8 mil pesos para comprar su boleto y ver en concierto a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en la industria musical como Bad Bunny.

El novio, claramente sorprendido, se escucha en todo momento durante la grabación tratando de calmar a su novia, a la cual no le vale ningún argumento y encuentra toda clase de pretextos para confirmar que ella se merece ir al concierto del Conejo Malo, ya que es la mejor novia.

Me lo merezco, soy la mejor novia del mundo, dice alterada la chica llamada Lucia, a lo que su novio le contesta: No estoy diciendo que no lo seas, te estoy diciendo que no tengo dinero. Eso a mí no me importa, a ver cómo lo consigues, exige la joven.

Rigoberto, le explicaba a su novia que no tenía el dinero necesario para llevarla al concierto de Bad Bunny, pues los boletos del concierto, al menos los más cercanos al escenario del evento que tendrá lugar en el Estadio Azteca, cuestan más de ocho mil pesos.



Al ver lo alterada que se puso su novia, el joven le pregunta por qué es tan importante para ella ir al concierto del intérprete de "Dakiti", si puede seguir escuchándolo a lo que Lucía le responde:

Su música es poética, no esas cochinadas de Coldplay y el rock. Bad Bunny es poético, está escrito, es un Dios, grita la joven

A continuación, el video para que veas cómo termina la divertida escena de la que ya apodaron en redes sociales como #LadyBerrinches.





(Aline Núñez)