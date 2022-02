Fue a la estética y terminó sin cabello; así lo mostró en TikTok

Una de las redes sociales más utilizadas y que actualmente está siendo utilizada para relatar algunas de las anécdotas más bizarras o traumáticas es Tiktok, donde recientemente una joven mostró cómo le quemaron el pelo y quedó completamente pelona en una estética a donde fue a hacerse mechas y no supieron hacérselas.

La joven destrozada mostro lo que le pasó luego de ver lo que le hicieron a su cabello, ya que terminó con todo quemado y se le caía de a montones.

Tal parece que la joven fue a una estética en Puebla llamada Studios.Salon en donde pidió que le hicieran unas mechas, sin embargo, todo terminó bastante mal, pues no supieron hacérselas.

Y es que resultó que a la chica le quemaron el pelo, pues ella reveló que no usaron productos de buena calidad ni tampoco las mujeres que lo hicieron, estaban capacitadas para hacerlo. En el video se puede ver cómo se le trozó todo el cabello y se le cae con solo jalarlo mientras la estaban enjuagando.

Luego de ver cómo quedó su cabello, la chica se soltó a llorar, pues se lo dejaron todo tuzado ya que en algunas partes no tenía, en otras lo tenía muy cortito y lo largo que le quedaba estaba completamente dañado, en fin, un resultado desastroso, con el que ya ni llorar es bueno.









Le ofrecían una peluca

La chica en el video contó que tras quemarle el pelo los de la estética solo le ofrecían darle una peluca, por lo que aseguró que ella se iría hasta lo legal, pues asegura que se metieron con su integridad y le causaron hasta un daño psicológico.

"Creen que una peluca puede solucionar este problema que me puede afectar hasta psicológicamente ??? Soy profesionista y trabajo en una oficina atendiendo al público .... Que imagen voy a dar a partir de este momento ... han afectado mi integridad mi seguridad como mujer que ahora hasta mis hijos lloran cuando estoy con ellos por que me desconocen ... Todo por que studio s no tiene personal capacitado y productos de calidad", dijo.





(Azucena Uribe)