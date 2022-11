En redes sociales se viralizó un video donde se ve al cantante venezolano Danny Ocean ayudando a sus fans tras la balacera que ocurrió en su concierto en la Plaza Monumental de Morelia.

¿Qué pasó? Los primeros reportes confirman que un grupo armado atacó una camioneta estacionada con personas a pocos metros del evento.

La balacera ocurrida en Morelia, después del concierto del artista, registró a un muerto y a ocho heridos.

Usuarios en redes sociales reportaron una balacera cuando se retiraban del concierto del venezolano, e incluso, se compartió un video en el que se escuchan varias detonaciones por arma de fuego.

El equipo de seguridad intentó apoyar a la gente que estaba a su alrededor, incluso el cantante se mostró tranquilo después de los hechos.

Danny Ocean se pronuncia

Daniel Alejandro Morales, mejor conocido como Danny Ocean lamentó el suceso por medio de su cuenta oficial de Twitter, en la que pidió a sus seguidores extremar precauciones.

"Quisiera informarles que ayer, 20 minutos después de que terminara el concierto que dimos, se dio un enfrentamiento afuera del inmueble entre personas externas al show", escribió en redes.

Danny Ocean mostró solidaridad con sus fans de Morelia y lamentó los hechos violentos ocurridos al término de su concierto.

Es lamentable que la gente que fue para disfrutar, dejarse llevar y olvidarse un poco de la realidad de las cosas se hayan tenido que encontrarse con esta situación afuera", continuó.

De esta manera Danny Ocean aseguró que, tras la balacera en Morelia, sus canales "están abiertos para lo que necesiten", y manifestó, que su amor por nuestro país no cambiará.

"No entiendo por qué suceden estas cosas si vinimos con un ¡mensaje de amor! No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes".

Será el próximo 2 de diciembre cuando el intérprete finalice sus conciertos en Méxicopara continuar su gira por Europa.

aemz