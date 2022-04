Acusan a Mona y Geros de supuesto maltrato animal, esto es lo que sucedió

A través de redes sociales se acusó al influencer Geros de supuesto maltrato animal contra sus propias mascotas, pues en un live que estaba haciendo su novia Mona reaccionó de manera violenta en contra de sus perritos.

De acuerdo con lo exhibido en TikTok se ve que todo inició cuando Geros llegó a su casa, mientras Mona hacía una transmisión en vivo. La influencer le comentó que los perritos habían roto su camisa, algo que de inmediato lo enfureció.

"La blusa verde que te compraste el domingo también te la rompió, te le hicieron un hoyote y miren lo que rompieron mis perros", señaló Mona.

Momentos después Geros desaparece y se escucha cómo un perrito se queja. Ante el incidente, Mona se levanta del lugar y se asoma en las escaleras. Finalmente, el influencer baja y termina la grabación.

Pablo Chagra, otro tiktoker dio su punto de vista sobre la manera de actuar de Geros en contra de sus perros.

"Influencer maltrata a sus perros en transmisión en vivo soy Pablo Chagra te cuento todo el chisme, traigo un pinche coraje atorado, por favor pásale, pues que se llaman Mona y Geros yo los topé apenas hace poquito porque ustedes me etiquetaban y me etiquetaban que se van a casar, y pues muchas felicidades que les vaya bonito en el matrimonio, pero ella estaba haciendo una transmisión en vivo cuando de pronto llega el joven y ella le dice sabes qué, que los perros te rompieron una camisa y le hicieron un hoyo a mis calcetines. No más porque yo soy muy educado, sino le diría que es un hijo de..."

A PESAR DE LO SUCEDIDO GEROS DICE QUE NO TIENE POR QUÉ PEDIR PERDÓN

"Yo creo que a veces se le da explicaciones a gente mier... porque a veces las seguidoras son las que no tiran la verdad. No vamos a pedir disculpas, ni que fueran Dios para pedir perdón, ¿qué se creen para pedirles perdón? Ni que fueran Dios nuestro señor para pedirles perdón, están pede..., y luego más por cosas que ni siquiera hacemos".

Tras el condenable hecho, los internautas han pedido cancelar a Geros, además de que mencionaron que en otros lives, Mona ha contado que el hombre la ha violentado en repetidas ocasiones.

(Lérida Cabello)