TikTok se ha convertido en una de las redes sociales consentidas, en la plataforma los usuarios suben infinidad de videos con diferentes temáticas para poder interactuar y generar millones de vistas, pero en los últimos días, circula una tendencia que ha llamado poderosamente la atención de los internautas por el polémico tema del que se habla.

A través de TikTok circula la tendencia "Acompáñenme a renunciar", la cual tiene por objetivo impulsar a que los trabajadores dejen sus empleos "tóxicos".

Con la poderosa frase "Acompáñenme a renunciar", algunos usuarios de TikTok han compartido cómo fue renunciar a su antiguo empleo.

Los usuarios han comenzado a animar a otros internautas para que de una vez por todas renuncien a sus empleos "tóxicos" donde no son valorados, no respetan sus derechos laborales, son explotados, discriminados, porque ya no se sienten felices, entre otras razones.

Algunos de ellos han animado a otros usuarios emprender su propio negocio para poder generar ingresos de manera libre.

A pesar de que la tendencia "Acompáñenme a renunciar" lleva un par de días circulando en TikTok es un rotundo éxito, de acuerdo con los testimonios decenas de personas se han animado a dejar sus trabajos "tóxicos".

