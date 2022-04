Luna Bella revela que dejó el cristianismo, recibió propuesta sexual de pastor

Una vez más la influencer, "Luna Bella" acaparo las miradas de todos pues recientemente rompió el silencio y hablo de controversial experiencia dentro de la religión cristiana.

Actualmente "Luna Bella" cuenta con una cuenta de OnlyFans, recordemos que durante mucho tiempo fue actriz de la industria para adultos y gracias a una gran cantidad de videos en los que tenía relaciones en lugares públicos fue ganando fama.

En 2018 la actriz sorprendió a sus miles de fans anunciando que dejaría atrás su vida de excesos ya que se encontraba dentro de una comunidad cristiana, la noticia fue tendencia en su momento debido a que Luna Bella se encontraba en el punto más alto de su carrera.

Luna Bella se aleja de la religión por este motivo

Recientemente en un podcast de YouTube, la actriz de cine para adultos confesó que cuando se adentró a la religión se dio cuenta que todo era una hipocresía, pues un pastor le ofreció una importante suma de dinero para tener intimidad.

Además, Luna Bella reiteró que muchas mujeres se hacen pasar por religiosas para conseguir un sugar daddy dentro de la iglesia, pues muchas veces son personas adineradas que les pueden complacer todos sus gustos.

En este sentido, la estrella del cine y redes sociales señaló que ella se acercó a la religión para intentar ganarse al padre de uno de sus ex novios, quien curiosamente era muy seguidor de la iglesia.

La influencer ofreció una disculpa si alguna persona se sentía ofendida por las declaraciones que brindó, pues detalló que habla desde su experiencia y no en general de todo lo sucede dentro de la religión.

Verónica Meléndez también reveló una de las anécdotas más extrañas durante su carrera como sexoservidora.

"Si me dio mucho miedo. Es de un vato que me dijo: Ponte esta lencería y me la puse. Al acostarme me dijo quiero tener relaciones contigo, pero quiero que te hagas la muerta" comenzó narrando la historia.

Luna Bella reconoció que en aquella ocasión sintió miedo por lo que estaba pasando, pero siempre trataba de complacer a todos sus clientes con cualquier tipo de fantasía.

"Cuando él termina me dice: Esa ropa es de mi ex novia y te pareces mucho a ella. Él no la podía dejar ir y quería sentir que estaba con ella una vez más". finalizó.

(Azucena Uribe)