Durante la mañana del pasado jueves 14 de mayo, la banda estadounidense Interpol informó que daría un anuncio importante en el World Trade Center (WTC), lo que hizo que poco más de un centenar de personas se reunieran en el exterior del edificio con grandes expectativas.

Con la llovizna, el frío y una hora de retraso, los fans mantuvieron el deseo de conocer lo que la banda neoyorkina les tenía preparado; y es que entre el público se rumoreaba que la agrupación anunciaría un concierto gratuito en el zócalo capitalino, pero ese no fue esa no fue la sorpresa.

¿Cuál fue el mensaje?

Cuando finalmente el tiempo de espera terminó y se reveló la esperada noticia: un agradecimiento por ser el mercado número 1 tras el estreno de su disco "The Other Side of Make Belive", lo cual decepcionó a los fans.

Los asistentes esperaban algo más, por lo que los fans inundaron las redes sociales de memes referentes al tiempo de espera.

aemz