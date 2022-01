2000s Pop Tour desata críticas y memes, fans exigen a Belanova

Arden las redes sociales con el anuncio del 2000s Pop Tour, un evento de música dedicado a la nostalgia de las modas a principio del milenio, aunque la intensión era consentir a los fans millennials, internet ardió en memes y críticas, el público exige la participación de Belanova y otras icónicas agrupaciones de aquellos años.

El evento organizado por Bobo Producciones reveló su cartel oficial este martes 18 de enero, revelando que en la próxima edición del 2000s Pop Tour se presentarán estrellas del siglo XXI como Paty Cantú, Pee Wee, Yahir, Fanny Lú, Kudai, Playa Limbo, Motel, Bacilos y Nikki Clan.

GRAMMY 2022: ANUNCIAN NUEVA FECHA PARA LOS PREMIOS A LO MEJOR DE LA MÚSICA

El 2000s Pop Tour de este año desató opiniones divididas entre los internautas, mientras algunos se mostraban emocionados por este evento, otros despotricaron contra los orgnizadores del magno concierto por no incluir artistas como RBD, Belanova, Miranda, Pxndx, Reik e, incluso, la banda española La Oreja de Van Gogh.

Fue gracias a lo anterior que el evento se volvió tendencia en los principales buscadores y redes sociales, lo cual lograron con contenido propio como los memes o videos que pudieran representar su sentir tras el anuncio.

MICROSOFT COMPRA ACTIVISION BLIZZARD; ESTOS FAMOSOS VIDEOJUEGOS SE SUMAN A XBOX

Con la noticia de los nuevos conciertos, muchos internautas recordaron algunas experiencias de los 2000 como la forma en la que se escribía, las canciones que estaban de moda, las películas exitosas y mucho más:





NIKKI CLAN SE ROBA LA ATENCIÓN DEL 2000s POP TOUR

La popular banda mexicana se retiró abruptamente de los escenarios en 2010 por lo que su participación en este concierto millennial desató revuelo no solo por su regreso, sino porque muchos fans encontraron a la vocalista Yadira Gianola muy parecida a Lucero.

CRITICAN AL 2000s POP TOUR POR NO INCLUIR A BELANOVA

No obstante, Belanova fue una de las agrupaciones que no apareció en el nuevo evento organizado por Bobo Producciones, lo cual causó molestia y tristeza en algunos usuarios de las redes sociales, debido a que aseguraron que no pueden pensar en los 2000 sin esta agrupación jalisciense.

Por lo cual, las quejas contra Ari Borovoy no pudieron faltar, pues la ausencia de algunos, así como la presencia de otros no dejó conformes a muchos que esperaban con ansias esta nueva etapa de conciertos:

Otra de las más exigencias, ya sea real o de broma fue la participación de Jolette, la exalumna de "La Academia", el reallity show de TV Azteca, que marcó el inicio de los 2000 en la pantalla chica mexicana:

Finalmente, otro de los ausentes fue el grupo Pxndx, la cual no sólo no fue incluida en el 2000s Pop Tour, tampoco aparece en el concierto emo When we were young, el cual se realizará en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos el 22 de octubre.

EXPONEN "TRAUMA" DE CAMILO, EVALUNA ES IDÉNTICA A SU EX NOVIA

El 2000s Pop Tour 2022 se realizará el próximo 10 de junio en la Arena Ciudad de México, el 8 de julio en la Arena Monterrey y el 20 de agosto en e Auditorio Telmex en Guadalajara, los boletos para el concierto podrán adquirirse en la plataforma de superboletos.com y Ticketmaster.

(Aline Núñez)