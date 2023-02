La cantante Yuridia reveló las razones que casi la llevaron al suicidio, revelando a la periodista Pati Chapoy quien en el pasado la llamó gorda.

En una reciente entrevista la conductora del programa Ventaneando habló de algunos de sus "enemigos", entre ellos, el nombre de Yuridia salió a relucir, admitiendo que la intérprete nunca les concede entrevistas, debido a un polémico comentario que hizo en el pasado.

"No somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa qué era una tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda", declaró la periodista.

La presentadora habló de este caso en entrevista con el Escorpión Dorado, señalando que Yuridia los tenía vetados:

"Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí, ni de la gente de Ventaneando, ya los vetó", dijo la famosa conductora.

Yuridia responde

Estas declaraciones llegaron a oídos de Yuridia quién admitió que los conductores de la emisión forman parte de un episodio muy oscuro de su vida.

Fue así que la cantante confesó que ella está resentida con Chapoy y toda su gente porque casi provocaron su suicidio cuando apenas tenía 18 años.

"La gordofobia y el body shaming antes era súper normal y, de hecho, me sorprende mucho que en el 2023 ella (Paty Chapoy) esté hablando de este tema de la forma más tranquila", comenzó diciendo la intérprete de 'Qué Agonía'.

"Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque sí he ido un par de veces después de todo lo que viví, si evito dar entrevistas a ciertos medios, no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan", dijo.

Yuridia aseguró que en aquel tiempo hicieron una "campaña de desprestigio" que afecto a ella y a su familia.

"No sé por qué la hicieron, no sé si tenían a alguien en la mira para apoyarlo más. No saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona y no solo a una persona sino a mi familia".

"Contemplé morirme, yo pensé que la solución era dejar de existir (...) Si yo no doy entrevista, que no es verdad porque si ido un par de veces, si evito dar entrevistas a ciertos medios, no es por berrinche, ni porque me ofendí es porque casi me matan", comentó Yuridia.

aemz