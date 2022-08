El trío conformado por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme, ha regresado con su noveno álbum de estudio.

El sucesor de Simulation Theory (2018) cuenta con 10 canciones y tiene un duración de 38 minutos. en su propuesta retoma la intolerancia ante un sistema económico y social que ha fallado reiteradamente.

La banda abre con la canción que da nombre al disco, "Will Of The People", un himno para la revolución que muchos fans ya compararon con "Uprising" para The Resistance (2009).

El nuevo disco de Muse cuenta con una página para vivir una experiencia virtual, ahí podrás escuchar música nueva y podrás navegar en un sitio donde entras a una cueva para ver las fechas de tour que realizará a partir de septiembre de este año hasta junio del siguiente pasando por España, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

¿Quienes son Muse?

Muse es una banda de rock británica formada en 1994, en Teignmouth, Devon. Desde su formación, sus integrantes son: Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard.

Salió a la escena musical durante la década de los años 90, exactamente en el año 1997, en Inglaterra.

aemz