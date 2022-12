Después de su presentación en el pasado festival del Corona Capital, The 1975 anunció dos fechas para México como parte de la gira "The 1975 At Their Very Best".

El pasado mes de octubre la banda británica conformada por Matty Healy, Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel estrenó su quinto álbum de estudio titulado ´Being Funny in a Foreign Language´, y como parte de la gira promocional.

Y es que en su última presentación en México, el vocalista Matty Healy tomó el micrófono y reveló "Volveremos aquí en marzo y tocaremos nuestro propio show".

¿Cuándo vendrán a México?

La agrupación británica se presentará el 29 de marzo en la Arena VFG, en Guadalajara, y el 30 de marzo en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.

Preventa

La preventa Citibanamex se realizará el próximo jueves 15 de diciembre, por medio de Ticketmaster, con facilidades de pago, de 3, 6 y 9 meses sin intereses.

La venta normal dará comienzo el viernes 16 de diciembre.

Por el momento la boletera todavía no ha dado a conocer cuáles serán los precios, por lo que sólo queda esperar a la preventa para conocer las cifras.

aemz