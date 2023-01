¡Call Me! Grandes noticias para los fans de Blondie, la banda liderada por Debbie Harry estará en México este 2023.

Con origenes en 1974, cosecha éxitos como "Heart of Glass", "Call Me", "María", "One Way Or Another", y entre otros, tocarán en la Ciudad de México.

En 2022, los músicos estrenaron ´Against the Odds 1974-1982', un box set edición especial, el cual contiene una recopilación de su trayectoria musical. En este trabajo publicaron 124 tracks, con 36 grabaciones inéditas.

La última vez que la agrupación vino a México fue en el festival Corona Capital Guadalajara 2022.

Blondie se enmarcará en una gira que apunta a ser la última de la banda, o probablemente, este ofreciendo uno de sus últimos shows en México. Por eso, esta es una muy buena oportunidad para que vayas a verlos.

¿Cuándo y dónde?

La banda estadounidense llegará el próximo 19 de marzo para dar un concierto en el Pepsi Center, en Ciudad de México.

Preventa

Este 16 de enero comenzará la preventa para ver a Blondie en el escenario en tierras mexicanas.

Las personas que tengan una tarjeta de crédito de Citibanamex podrán adquirir las entras a 3, 6 y 9 meses sin intereses.

El martes 17 de enero, dará inicio la venta al público en general, tanto en línea como en las taquillas del recinto.

Precios

Los precios para el show de Blondie en la Ciudad de México aún no se han dado a conocer, sin embargo, se espera que estos tengan un costo de entre 900.00 pesos y 2,000.00 pesos.

