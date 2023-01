Fall Out Boy sorprendió a sus fanáticos con el anunció de que están de vuelta, y en su regreso traerán varios lanzamientos.

"Queríamos crear un álbum con algo nuevo, pero tallado a partir de nuestra base", dio a conocer el bajista, Pete Wentz.

Tras cuatro años de ausencia, y de que la agrupación diera señales de vida a través de una publicación en el diario estadounidense, Chicago Tribune, un nuevo disco de Fall Out Boy viene en camino.

El nuevo disco

La banda ha compartido que su nuevo sencillo llevará el nombre Love From the Other Side, el primer adelanto de su próximo álbum So Much (for) Stardust.

El álbum ha sido producido por Neal Avron, quien ha trabajado con Fall Out Boy en varios de sus álbumes anteriores, incluyendo From Under the Cork Tree, Infinity on High y Folie à Deux.

Con el anuncio de su nueva producción de estudio, Fall Out Boy presentó el primer sencillo del disco, From The Other Side, el cual ya cuenta con su respectivo video oficial.

El disco estará disponible el 24 de marzo a través de Fueled by Ramen y Elektra y será su primer lanzamiento en casi cinco años.

El regreso

La banda explicó su sensación de regresar a la música en medio de una temporada invadida por las nuevas tecnologías.

"La tecnología ha hecho que sea realmente fácil hacer discos mucho más rápido en estos días. No hay nada de malo con eso, y esa espontaneidad puede ser emocionante", declaró Patrick Stump, vocalista de la banda.

Este disco marca el regreso oficial de Fall Out Boy a la industria, pues su último material vio la luz en 2018 con Mania.

"Pero queríamos volver a la forma en que solíamos trabajar. Queríamos hacer un disco elaborado con mucho amor, deliberado y guiado con paciencia, como si alguien preparara una comida delicada. No soy un tipo muy orgulloso. Pero estoy bastante orgulloso de este disco", comunicó.

aemz