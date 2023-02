The Rasmus anuncia las fechas de sus conciertos de 2023 en Latinoamérica, entre los que se incluye su regreso a México con tres fechas en nuestro país.

La banda finesa anunció este jueves 9 de febrero su esperado regreso en solitario a tierras mexicanas, con un energizante show que tendrá lugar en diversos lugares:

Monterrey, Foro Didi - 9 de mayo

Guadalajara, C3 Stage - 10 de mayo

Ciudad de México, Pepsi Center - 12 de mayo

Lauri Ylönen y compañía regresaron para darle vida al rock mundial con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Rise, editado por Playground Music. Con canciones como "Jezebel", la homónima "Rise" y el más reciente sencillo "Live and Never Die".

The Rasmus tuvo su última participación en México como headliners del festival Tecate Bajío en la ciudad de León, Guanajuato, en México.

The Rasmus en México

La aclamada banda de rock multi platino ofrecerá un recorrido por sus grandes clásicos, además de presentar su más reciente material discográfico lanzado en 2022: Rise, el cual contiene su más reciente hit: "Jezebel".

The Rasmus inició en 2022 un nuevo capítulo en su carrera, con el que también comenzaron su gira por Europa, donde visitaron Finlandia, Estonia, Suecia, Alemania, Polonia, Italia, Suiza, Francia y Reino Unido.

Preventa y boletos

Los boletos para el show de la Ciudad de México estarán disponibles el 16 de febrero en la Preventa Citibanamex por medio de la Red Ticketmaster.

Por el momento no se han confirmado los precios de los boletos. La venta general comenzará el 17 de febrero.

A principios de los 2000, la banda integrada alcanzó los primeros lugares de las listas de música, gracias a canciones como "Guilty", "No Fear" y, por supuesto "In the shadows", su tema más exitoso, que actualmente cuenta con más de 143 millones de reproducciones en Spotify y más de 94 millones de reproducciones en YouTube.

La agrupación de rock gótico que conquistó a miles de adolescentes durante principios de los 2000 representando a toda una generación, ahora llega a México.

Historia de The Rasmus

De acuerdo con el portal de Ocesa, The Rasmus se formó en 1995 mientras los miembros estudiaban la preparatoria. Su debut, Peep, rápidamente ganó el Oro en su natal Finlandia, convirtiendo a los integrantes en rock stars a los 16 años.

El siguiente álbum, Playboys (1997), también fue Oro y les hizo ganar un Emma (la versión finesa del GRAMMY®). Su tercer álbum, Hell of a Tester (1998), incluyó "Liquid", un track que fue elegido como Mejor Sencillo del Año por la crítica musical de Finlandia.

El álbum de 2001, Into, fue doble Platino en su país natal, junto a su sencillo debut "F-F-F-Falling", alcanzando el puesto más alto de las listas.

Con una audiencia internacional cada vez más consolidada, la banda comenzó a girar por Europa y, para su quinto disco Dead Letters lanzado en 2003, llegó su éxito más grande hasta la fecha, el aclamado "In the Shadows". Hide from the Sun de 2005 fue Platino en Finlandia.

Mientras que, su cuarto disco top también en Finlandia, Black Roses, se lanzó en 2008 y fue producido por Desmond Child. Después de la publicación de su compilación Best of The Rasmus: 2001-2009 y un LP en solitario de Lauri Ylönen titulado New World (2011), The Rasmus lanzó su octavo disco homónimo, The Rasmus en 2012.

La banda regresó en 2017 con un nuevo trabajo discográfico, Dark Matters. En 2022 lanzaron su más reciente material Rise y continúan siendo uno de los actos de rock más aclamados en Europa y el mundo.

