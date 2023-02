Llega marzo, llega la primavera y un montón de actividades que puedes hacer en este mes en la Ciudad de México.

Por ello, te dejaremos un listado de lo imperdible de marzo en temas como eventos gratuitos, conciertos, eventos y funciones.

Seguro encontrarás algo ideal para ti, para la familia o para los amigos. Así que ve abriendo tu agenda y aparta las fechas.

Conciertos

The World Is a Vampire

Cuándo: 4 de marzo | Dónde: Foro Sol

La querida banda Interpol regresará a México junto con un gran cartel líderado por Smashing Pumpkins, todo eso mezclado con lucha libre. Una experiencia que no te debes perder.

Billie Eilish

Cuándo: 29 de marzo | Dónde: Foro Sol

La artista y compositora ganadora de siete premios GRAMMY y de la Academia, Billie Eilish, ha anunciado las esperadas fechas en México de su Happier Than Ever, The World Tour 2023, como celebración a su exitoso álbum homónimo de 2021.

Blink-182

Cuándo: 28 de marzo | Dónde: Palacio de los Deportes

El legendario trío de punk rock llegará a la Ciudad de México para sus primeras presentaciones desde 2004, con invitados especiales: Wallows

Vive Latino

Cuándo: 18 y 19 de marzo | Dónde: Foro Sol

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino llega a su 23ª edición los próximos 18 y 19 de marzo de 2023.

Eventos gratuitos

Japón llega a la Biblioteca Vasconcelos

Cuándo: 2 al 14 de marzo

Literatura, arte, cine, manga, origami, y arte floral japonés; habrá decenas de actividades, desde talleres a conferencias, proyección de películas, círculos de lectura y mucho más. Todo gratis. Entérate a detalle de las actividades que harán de la Vasconcelos una sede de Japón.

Y para aquellos amantes de las manualidades, también habrá talleres de arte floral japonés o Ikebana.

Feria Internacional del Libro de Coyoacán

Cuándo: 24 de marzo al 2 de abril

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO, 2023) ya tiene fecha y sus invitados de honor son los Países Bajos, el Estado de Aguascalientes, y los barrios originarios de Coyoacán. La FILCO 2023 se celebrará del viernes 24 de marzo al domingo 2 de abril, en el Centro de Coyoacán.

Desert Flood

Cuándo: Hasta el 30 de julio

Desert Flood es una propuesta que reúne a tres de los artistas internacionales más relevantes en el tema de las interacciones entre el hombre y la naturaleza: Claudia Comte (Suiza), Gabriel Rico (México), Superflex (Dinamarca).

La exposición plantea que el desarrollo sostenible es una aberración semántica. Más que crecimiento infinito, lo que se busca es la estabilidad, el equilibrio. Se explota a la naturaleza para satisfacer las necesidades presentes, sin pensar en las consecuencias de las generaciones futuras.

Funciones

John Wick 4

Uno de los estrenos más esperados de todo el año, ya que es la continuación de una saga de acción que se ha salido del molde y revivió a los thrillers. Keanu Reeves logró revivir su carrera gracias a este personaje y parece que la saga no tendrá fin.

Estreno: 30 de marzo

Creed III

Luego de dominar el mundo del box, Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar. Cuando Damian, un amigo de la infancia y antiguo prodigio del box sale de la cárcel, él está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring.

El encuentro entre ambos será más que sólo una pelea. Para ajustar cuentas, Adonis tendrá que poner su futuro en riesgo y luchar contra Damian: que no tiene nada qué perder.

Estreno: 2 de marzo

Shazam 2

Uno de los últimos estrenos de DC Studios antes de reformarse por completo con un nuevo universo cinematográfico. Ésta película solo fue posible gracias a la buena recepción que tuvo su primera parte y ahora continúa la historia de Billy Batson y su familia.

Estreno: 16 de marzo

Eventos

Tianguis turístico

Cuándo: 25 al 29 de marzo

En el Centro Citibanamex, se llevará a cabo la edición número 47 del Tianguis Turístico por primera vez en la Ciudad de México.

El evento, más relevante en el sector turístico, es un enorme foro de negocios en el que suman tanto compradores como vendedores. Este 2023 habrá más de 600 empresas expositoras, entre cadenas hoteleras, aerolíneas, representantes de turismo y recintos feriales. Se espera que en el transcurso de esos cuatro días acudan cerca de 15 mil visitantes.

El lago de los cisnes con el Moscow State Ballet

Cuándo: 12 de marzo

Las puestas en escena más emblemáticas del ballet a nivel mundial y ahora regresa a la CDMX de la mano del Moscow State Ballet, con bailares y directora rusa. Será en el Pepsi Center y contamos lo que debes de saber de esta pieza del compositor Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

el Moscow State Ballet siempre presenta la coreografía completa, o sea todos los actos y la historia entera, ya que por su duración no siempre todas las compañías lo hacen.

Feria Internacional del Libro

Cuándo: Hasta el 6 de marzo

Este año se realizará del 23 de febrero al 6 de marzo en el histórico edificio de la Facultad de Ingeniería, el Palacio de Minería. Contará con la presencia de 180 expositores y 420 sellos editoriales que reunirán autores consagrados y nuevas plumas, asiduos y nuevos lectores, editores, libreros, bibliófilos, académicos e impresores, así como estudiantes de todos los grados, profesionistas y familias enteras.

aemz