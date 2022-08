A 35 años de su lanzamiento, uno de los clásicos de los 80 ha sido recreado por su intérprete Rick Astley.

El artista se convirtió en un artista con un 'one hit wonder', sin embargo, Rick Astley bien sabe el impacto que su tema tiene por lo que generó nostalgia con la nueva versión de 'Never Gonna Give You Up'.

La canción fue publicada en 1987 por la discográfica RCA records y fue parte de las primeras canciones con las que Astley debutó en el mundo artístico.

¿Por qué Rick Astley recreó el video?

El motivo de este video es una campaña de SAA Insurance Group, un proveedor de seguros que se alió con Rick Astley para recrear el conocido video con la intención de dar un mensaje a sus clientes sobre nunca dejarlos caer en los momentos más difíciles de su vida.

"La canción ha sido muy buena para mí y estoy encantado de trabajar con otra marca icónica que ciertamente ha superado la prueba del tiempo", indicó el cantante británico sobre su colaboración con CSAA Insurance Group.