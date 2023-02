La misma presentadora Andrea Legarreta confirmó su ausencia durante una transmisión del matutino de Televisa.

Y la pregunta que todos los televidentes se hacen es: ¿Se va de "Hoy" tras la ruptura con Erik Rubín?

¿Por qué se va?

La presentadora agregó que decidió compartir esta decisión para evitar que se levanten más rumores en torno a su separación con el cantante de Timbiriche. También puntualizó que estará de vuelta el 1 de marzo.

En redes sociales han comentado que la ausencia de Andrea Legarreta es para poder sobrellevar lo ocurrido con Erik Rubín, esto debido a que la presión mediática la ha superado.

Sin embargo, Andrea Legarreta se ausentará de las cámaras. "Me voy a ir a Colombia, porque no vengo ni el lunes, ni el martes, para que luego no anden diciendo", dijo la conductora.

