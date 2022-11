El comediante Platanito fue blanco de críticas después de realizar un chiste sobre el feminicidio de Debhani.

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, mejor conocido como Platanito, desde hace más de una década se convirtió en un comediante famoso por sus chistes "subidos de todo".

Sin embargo, la controversia lo ha acompañado debido a la connotación de algunos de los chistes.

¿Cuál fue el chiste?

"Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna", dijo Platanito.

El video que compartió un usuario de TikTok, se observa al comediante hacer el chiste, cuando los presentes guardaron silencio, sin embargo, prosiguió.

"¿De dónde era?... de Monterrey... y ¿Cómo murió?... ahogada, en Monterrey donde no hay agua".

El artista remató diciendo: "Ching... a su madre el que lo suba mañana".

"Era una indirecta para las autoridades", "si entendieron el chiste era para las autoridades", "indirecta para las autoridades que traen un desma... y quieren ocultar la verdad", fueron algunos comentarios que se leen en los comentarios.

Algunos usuarios reprobaron su comportamiento, recordando el episodio en el que bromeó con la tragedia de la guardaría ABC.

No es la primera vez

Hace tiempo, el comediante fue censurado por haber mencionado en una de sus rutinas el lamentable caso de los niños que fallecieron en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

"¿Saben de que murió Michael Jackson? De desesperación que porque le quemaron una guardería allá en Sonora", fue el chiste de Platanito durante su show en vivo el 15 de octubre en el teatro Blanquita.

En su momento miles de tuiteros se manifestaron por esta red social y propusieron el hashtag #FueraDelAirePlatanitoShow que encabezó el Trending Topic (TT) en México.

Incluso, el payaso comediante reveló que llegó a recibir amenazas por este hecho: "Como no había internet, no se hacía viral nada, hasta que un diputado dice que ya están trabajando duro para meterme a la cárcel que porque lo que había hecho no podía quedar sin censura. Bendito Dios a este diputado le dio la vuelta el tema: la gente dijo: 'Vas a meter al payaso a la cárcel y acabas de dejar libre a todos los responsables'", dijo en entrevista con Yordi Rosado.

aemz