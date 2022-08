Joven "salva" a amigo infiel de su novia que le quería revisar el celular, haciéndose viral el divertido momento.

Fue a través de TikTok en donde se dio a conocer este caso en el que aparentemente se ocultaba una posible infidelidad, pues cuando una mujer estaba a punto de revisar el celular de su pareja, un amigo lo salvó, ¿tendría algo que esconder?

PREGUNTAN SI DERBEZ MURIÓ, AQUÍ TE DECIMOS

¡NO ME AYUDES COMPADRE! "AMIGO" SALVA O PONE EN EVIDENCIA INFIDELIDAD

En las imágenes se ve a varios hombres y mujeres comiendo en un restaurante. Todo iba bien hasta que una mujer tomó el celular de su novio para revisarlo. Ante el insólito momento, la novia y las mujeres que estaban en la mesa quedaron sorprendidas con la manera en que reaccionaron el novio y su amigo.

El insólito y divertido momento fue acompañado con la canción "El rescate" de Grupo Marca Registrada con Junior H, que habla de que lo "cacharon" en algo negativo. "Compa, me cayó un ángel del cielo, no tiene balas el fierro, ya todas se me acabaron...", dice la canción.

Algunas de las reacciones que generó el video del joven infiel fueron: "Híjole no bueno más evidentes no pudieron haber sido"; "La chava no sospechaba nada de su novio... Hasta ese momento jajajaja... Demasiado obvios"; "Mejor señal para terminar con él no pudo haber!"; "Amiga ahí no es!! Amigo ahí si es jajaja"; "Lo que sea que haya sospechado la novia el amigo se lo confirmó, que bronca me dan las mentiras ojalá lo deje"; "Jajaja la cara de alivio al ver el celular en el agua"; "esos son amigos de verdad el dinero se recupera"; "una cerveza para este héroe sin capa"; "esos son los verdaderos amigos en las buenas y en las malas".

Como verán la mayoría aplaudió la acción del amigo que salvó a su compa de que fuera descubierto por su novia de que le era infiel.

¿REGRESA ARACELY ARÁMBULA CON LUIS MIGUEL? ESTO SE SABE

(Lérida Cabello)