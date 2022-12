El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa hizo invitación al cantante puertorriqueño Bad Bunny de realizar un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Le pido que considere la posibilidad que venga a México al Zócalo, no le podemos pagar tendría que ser una colaboración de él", pidió AMLO.

¿Bad Bunny tocará en el Zócalo?

Después de que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, buscará al Conejo Malo con el mismo objetivo, después de que miles de fanáticos quedaran fuera por la duplicaciónde boletos de Ticketmaster, Bad Bunny no aceptó ofrecer un show gratuito debido a su apretada agenda.

"Bad Bunny es una gente solidaria, el Bad Bunny; tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico, es sensible", dijo Obrador.

Andrés Manuel indicó que le dio sentimiento que muchos jóvenes no pudieron ver a su artista favorito: "Bad Bunny es sensible, decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque le clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos, y le he dado instrucciones al Procurador de Consumidor que actúe para que les devuelvan sus recursos el dinero que usaron para pagar sus boletos y también el excedente al que tiene derecho", señaló.

Además, el mandatario comentó que no podrían ofrecer un espectáculo como el que él hace en sus conciertos, podrían ponerle una tirolesa.

El artista Bad Bunny se despidió de México el fin de semana pasado, tras ofrecer dos fechas en el Estadio Azteca, pero ni él ni su equipo de staff se prounciaron por la clonación de boletos con Ticketmaster

aemz