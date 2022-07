Un video de TikTok se hizo viral al publicarse el momento en que, camino al hospital, una mujer en labor de parto canta al ritmo de Bad Bunny para relajarse de las dolorosas contracciones.

Dar a luz es una experiencia inigualable, al igual que el momento previo en que comienza la labor de parto que implica las dolorosas contracciones que vive una mujer embarazada, como en este caso la chica que ya se hizo viral al publicar en redes sociales su experiencia de convertirse en madre.

En el video se observa a la mujer embarazada en el asiento trasero de una automóvil, mientras alguien más la graba en el momento en que le dan las contracciones previas al parto al tiempo va cantando al ritmo de Bad Bunny.

Durante unos segundos, podemos escuchar una de las canciones del más reciente disco del cantante, que ha cautivado a los internautas y protagonizado distintas tendencias.



"Mi primera novia en kinder, María y mi primer amor se llamaba Thalía.Tengo una colombiana, que me escribe to´ los día´. Y una mexicana que ni yo sabía... Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita´ son mía´. Una dominicana que es uva bombón... Uva, uva bombón", se escucha mientras la mujer canta al ritmo de ´Tití me preguntó´.

Nació la bebé que llegó al mundo al ritmo de Bad Bunny

Por medio de un segundo video, la familia dio a conocer que la mujer dio a luz a una niña. Incluso, la familia asegura que la recién nacida disfruta de la música del cantante puertorriqueño y la calman con sus canciones.