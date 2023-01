Un organizador de bodas reveló la historia de una invitada a una boda que fue demandada por la novia, su prima, por haberle cancelado de último momento su asistencia, haciéndose viral.

Fue tal el enojo de la novia de que su prima no haya ido a su boda, que decidió demandarla, y le exige un pago de 600 dólares.

NOVIA DEMANDA A SU PRIMA POR NO ASISTIR A SU BODA

El hecho ocurrió en Sinaloa y fue revelado por Peraki Soto, un organizador de bodas que radica en Guadalajara, que contó la historia compartida por una de sus seguidoras en redes sociales. La prima que no fue a la boda vive en Sonora y tras pasar dos años en su casa encerrada por la pandemia, fue invitada a la boda de su prima, respondiéndole que iría con mucho gusto.

Cuando recibió la invitación, se percató que en ella venía un pagaré, además de los boletos para su esposo, sus hijos, sus padres y sus suegros con los que los dejarían entrar a la fiesta, lo que le pareció un gran gesto de su prima de tomar a toda su familia en cuenta.

Pero su alegría se acabó cuando vio que en el sobre venía un documento, tipo contrato, en donde venía resumida la cantidad que costaba cada platillo para ella y su familia, detallando que esa cantidad era únicamente un préstamo.

"Le hablé a mi prima y me dijo que no me preocupara si iba a asistir a la boda. No estaba cobrando los platillos, solo necesitaba la confirmación, firmarlo y al final se rompía el contrato, el pagaré y listo", fue la explicación que le dio la novia a su prima.

A pesar de lo anterior, la prima tenía toda la intención de ir a la boda, pero su suegra enfermó días previos, por lo que le dijo a su prima que no podrían ir, recibiendo un OK como respuesta, por lo que la llamó por teléfono, pero nunca le contestó, seguramente porque estaba molesta.

"Jamás tomó la llamada, ni me contestó los mensajes de WhatsApp. Hace un mes me llegó un citatorio a conciliación para que liquide los platillos de mi familia, me rehúse a pagarlos y en estos momentos estoy en medio de una demanda".

