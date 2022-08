Mujer dice que un velociraptor pasó corriendo por su jardín, y hasta asegura que tiene pruebas de ello, convirtiéndose en tendencia en Estados Unidos.

"Un velociraptor flotó sobre mí y voló mi jardín con su rasho láser", expresó.

Según Cristina Ryan, el domingo por la madrugada las cámaras de seguridad registraron como un animal de dudosa procedencia pasó a gran velocidad por su jardín.

"Cualquier animal que se nos ocurra que esté ´caminando´ a las 3:40 de la mañana, no caminaría de esta manera", señaló respecto a esta noticia ocurrida en la localidad de Palm Coast.

5 DATOS QUE NO SABÍAS DE SILVIA PINAL

Y agregó en tono de broma que quizás ha visto Jurassic Park demasiadas veces, porque vio un velociraptor u otro dinosaurio pequeño.

"Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea que es parece tener patas delanteras. ¿Entonces no estás seguro? Yo me quedo con raptor".

Cabe mencionar que las imágenes no son muy claras, debido a que se filmaron en la noche. El animal en cuestión también pasa a gran velocidad, por lo que no se sabe si es un perro, una zarigüeya, Spider-Man o un velociraptor.

¿HABRÁ SIDO SU IMAGINACIÓN?

Hace unos días, Elon Musk invirtió en Neuralink, una compañía que desarrolla implantes de cerebro que logran combinar la mente humana con las computadoras, tecnología que podría ser capaz de crear réplicas de dinosaurios.

"Probablemente podríamos construir un Parque Jurásico, si quisiéramos. No serían dinosaurios genéticamente auténticos (pero) tal vez con 15 años de cría más ingeniería obtendríamos especies súper exóticas".

MICK JAGGER VS BEATLES: LÍDER DE LOS STONES Y SU CRÍTICA AL CUARTERO

(Lérida Cabello)