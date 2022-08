Este 28 de agosto se celebraron los MTV Video Music Awards 2022, en los que se reconoce y premia a los mejores videos musicales del año.

Este año, entre los nominados se encontraron Kendrick Lamar, Lil Nas X y Jack Harlow, quienes lideraron la lista con siete menciones cada uno; Bad Bunny, Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X y Lizzo se enfrentaron en la categoría de artista del año; en la categoría de Video del Año compitieron Doja Cat, Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Lil Nas X, Jack Harlow, Olivia Rodrigo y Taylor Swift.

MTV reconoció a los Red Hot Chili Peppers con el premio Global Icon, destinado a los "artistas o bandas cuya carrera incomparable, impacto continuo e influencia han mantenido un nivel único de éxito mundial en la música".

Taylor Swift dominó la noche con un espectacular traje plateado con el que consiguió hacer la competencia a Little Nas X, además, la cantante fue una de las grandes triunfadoras de la noche.

Y los ganadores son...

Lista de ganadores

Mejor Alternativo: Ma°neskin – "I WANNA BE YOUR SLAVE" – Arista Records.

Mejor Interpretación Metaverso: BLACKPINK The Virtual | PUBG – YG Entertainment / Interscope Records

Interpretación Push del Año: Diciembre 2021: SEVENTEEN – "Rock With You" – PLEDIS Entertainment / Geffen Records

Mejor Colaboración: Lil Nas X y Jack Harlow – "Industry Baby"

Mejor Video en Formato Largo: Taylor Swift – "All Too Well"

Álbum del Año: Harry Styles – Harry's House

Mejor K-Pop: Lisa – "Lalisa"

Ícono Global MTV: Red Hot Chili Peppers

Mejor Latino: Anitta – "Envolver"

Mejor Hip-Hop: Nicki Minaj – "Do We Have a Problem?"

Canción del Verano: Jack Harlow – "First Class"

Artista del Año: Bad Bunny

Mejor Rock: Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Mejor Artista Nuevo: Dove Cameron

Video del Año: Taylor Swift – "All Too Well"

