Mhoni Vidente se lanza contra Eugenio Derbez: "Oportunista y sin talento"

Ahí estaba participando Eugenio Derbez, que estaban diciendo que no lo dejaron hablar. Me preguntan que si le tengo mala fe a Eugenio Derbez; no, pero tampoco me cae bien. Y se me hace que es una persona oportunista en todos los sentidos, que le falta mucho criterio para ser un gran actor como fue su mamá en su momento.