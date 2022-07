Mhoni Vidente predice separación definitiva entre Eugenio Derbez y Alessandra, y visualiza al comediante saliendo con alguien más.

"Creo que se están dando tiempo. Ya varios programas sacaron a relucir que no están viviendo en el mismo lugar y que con la carta de Los Amantes a Eugenio Derbez lo visualizo saliendo con alguien más", reveló Mhoni.

MHONI VIDENTE PREDICE SEPARACIÓN DEFINITIVA ENTRE EUGENIO DERBEZ Y ALESSANDRA

En este mes, la pareja cumple 10 años de casados, pero algunos rumores señalan que Eugenio y Alessandra están pasando por una crisis matrimonial, pues todo parece indicar que hay un distanciamiento entre ellos, a consecuencia de varios desacuerdos.

Sin embargo, hace un par de semanas, Alessandra desmintió la predicción de Mhoni Vidente en el programa "Al Rojo Vivo", asegurando que no era verdad lo que decía la vidente sobre su separación, y dejó en duda, varias de las predicciones que ha hecho Mhoni.

"TIENEN UN MES SEPARADOS"

La pitonisa predijo que Derbez y Rosaldo tienen un mes separados, o dos semanas.

"EUGENIO YA ESTÁ SALIENDO CON ALGUIEN MÁS"

Pese a lo declarado por Alessandra, Mhoni sostiene su predicción, reiterando que la pareja ya no vive junta e incluso insinuó que Eugenio ya está saliendo con alguien más.

"La separación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo terminará en divorcio. Lamentablemente lo tengo que comentar, yo lo visualizo saliendo con alguien allá en Estados Unidos", finalizó Mhoni Vidente.

Mientras que la periodista Elisa Beristain del programa "Chsime No Like", dijo que Eugenio y Alessandra se encuentran en un momento de distanciamiento para evaluar si siguen juntos o no, aumentando con esto las sospechas de una separación.

(Lérida Cabello)