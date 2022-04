Mhoni Vidente lanza escalofriante predicción para Luis de Llano

La predicción para Luis de Llano, le sale la carta de la muerte, esta carta me dice que definitivamente sí va a llegar a juicio, se vienen cuestiones legales muy fuertes hacia él gracias a Sasha Sokol y varias personas van a salir a relucir, pero la carta de la muerte va a estar detrás de Luis de Llano en el sentido de que lo visualizó que le va a dar un infarto o algo muy grave en ese trance que va a estar viviendo en cuestiones de juzgados, en que todo el mundo lo está señalando y que no puede ocultar esa situación, es una persona ya grande casi 80 años, no va a poder manejar eso, va a sufrir un infarto o un derrame.