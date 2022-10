Mhoni Vidente predice nuevo romance de Christian Nodal.

Actualmente el intérprete sale con Cazzu, con quien se le ve muy contento, al grado que ambos ya no esconden su amor y se dejan fotografiar y se mandan mensajes en redes sociales. Sin embargo, Mhoni asegura que este amor no será eterno y Nodal tendrá un nuevo romance.

YOLANDA ANDRADE ENVÍA FUERTE MENSAJE A VERÓNICA CASTRO

MHONI VIDENTE PREDICE NUEVO ROMANCE DE CHRISTIAN NODAL

Mhoni Vidente predijo un futuro romance entre Kenia Os y Christian Nodal, lo que generó diferentes reacciones entre los seguidores de la cantante e influencer.

"Ella va a dejar todo atrás, va a cerrar bocas, saldrá en una serie internacional en Europa o Nueva York, a parte quiere empezar a cantar en inglés y trae un show muy bueno. Así que la vamos a ver dejando todo atrás y la vamos a ver con un deportista o Christian Nodal".

¿QUIÉN SERÁ LA AFORTUNADA?

Durante la presentación de su segundo álbum K-23, Kenia Os fue abordada por los medios de comunicación, quienes la cuestionaron sobre su relación con Christian Nodal, pues hace unos meses surgieron rumores de un dueto entre la influencer y el cantante, pero al final no se concretó nada.

"Con Christian hace mucho tuvimos unos mensajes, pero creo que ya no me sigue. No sé si me tiene bloqueada, no sé", comentó Kenia Os.

A pesar de que no tiene comunicación con el intérprete de "Ya no somos ni seremos" no descarta que en un futuro hagan algún dueto.

"Él está en la misma disquera que yo, es una persona que admiro mucho, me encantaría colaborar con él, no se ha dado, va a pasar si tiene que pasar", agregó la influencer.

Así que solo el tiempo dirá si la predicción de Mhoni Vidente se cumple o no, y sí Nodal sigue con Cazzu o estrena romance con Kenia Os.

LAS ALTAS EXIGENCIAS DE BAD BUNNY PARA SUS CONCIERTOS

(LÉRIDA CABELLO)