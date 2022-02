Mhoni Vidente advierte de nueva pandemia: “Será peor que covid-19”

En medio de la cuarentena a la que se están sometiendo miles de personas en todo el mundo, Mhoni Vidente advierte de una nueva pandemia y asegura que será pero que la de coronavirus (covid-19)

De acuerdo con Grupo Fórmula, la famosa astróloga Mhoni Vidente subió un video a su canal de YouTube revelando una terrible visión que se manifestó en sus cartas del tarot, ahora que el gobierno mexicano declaró la fase 2 de la pandemia de covid-19.

Hay que cuidarnos señores el contagio va a ser más fuerte a partir del día 27 o 29 de marzo hasta el día 17 o 23 de abril. El contagio va a estar constante en todos lados y en todas partes, indicó.



La pitonisa advirtió de una nueva pandemia, más fuerte que la del nuevo coronavirus, se trata de la crisis económica que enfrentará el mundo entero.

Viene una pandemia que va a contaminar a casi todo el mundo, va a durar más de un año, se llama la pandemia del dinero, la economía, México va a estar muy frágil. Puntualizó la vidente.

“Consuman cosas cerca de su casa, no dejen de consumir. El joven está fuerte por más que les de ese virus no los va a matar ni les va a hacer cosquillas, eso déjenselo a la gente mayor. Tienen que seguir trabajando, la economía nos va a llevar a la chingada señores, así o más claro no lo puedo decir. Yo sé que el Presidente tiene ganas de sacar adelante, pero no va a poder. Si nosotros no nos empeñamos a sacar adelante el país, no habrá poder humano que lo saque”, agregó.

Mhoni Vidente asegura que si no hay cura para el coronavirus, habrá medicamento para combatirlo y tendrá un costo de $200.

Yo veo que ya está en todas las farmacias, lo utilizan para otro virus, para otra gripa… eso va a ayudar a que la pandemia disminuya



