Como los mexicanos no hay dos, pues se pintan solos para hacerse notar en otros países.

Un grupo se dio a la tarea de dar un curso intensivo en un restaurante de Qatar de cómo hacer un rico pozole, compartiendo la receta en redes sociales, haciéndose viral.

El futbol al igual que la gastronomía mexicana es uno de los orgullos nacionales que muchos connacionales aprovechan para presumir en el mundo, como fue el caso de este grupo de mexicanos que aprovecharon para enseñar a un cocinero a hacer pozole y no extrañar tanto a su México, lindo y querido.

En el video se ve a estos aficionados al futbol que se meten hasta para platicar con el cocinero, quien les sonríe y parece entender a los mexicanos en su explicación para hacer pozole.

Ricardo compartió en su cuenta de TikTok, cómo sus amigos enseñaban a un cocinero de Qatar a preparar este platillo tradicional mexicano en un restaurante, lo que al final no se supo es sí logró la misión.

Hasta el momento el video de cómo preparar un rico pozole en Qatar lleva más de tres millones de reproducciones y ha generado comentarios como: "Ustedes sí que aplicaron la de cómo pedro por su casa", "México es tan surreal que hasta en otros países se nota", "El mexicano no necesita alcohol para hacer desmadre y pasarla bien!!", "Me avisan cuando publiquen el resultado", "El señor no entendía nd JAKAKAKAKA", "jajajaj bastaaa amoooo México sin ser mexicana adoptenmeeee plzzzz", "oye pero cuando regresen y cuenten las historias que vivieron no manchen no se olvidarán nunca jaja".

Seguramente este no solo será el único video chusco de los mexicanos en el Mundial de Qatar 2022, pues se pintan solos para hacerse notar en el extranjero.

