Mariah Carey ya se adelantó con los festejos navideños al darle la bienvenida a la nueva festividad por medio de sus redes sociales, este es el video.

La artista publicó un video en sus redes sociales donde se le puede ver en una bicicleta de gimnasio caracterizada como una bruja en un bosque encantado, y después de algunos segundos, cambia la escena a una toma de Carey.

Una de las canciones clásicas 'All I Want For Christmas' de la neoyorquina, grabada en 1994, no puede faltar en las playlist que se reproducen a finales de diciembre.

El tema se convirtió en éxito instantáneo, encabezando las listas de lo más escuchado en 26 países, incluidos Australia, Canadá, Francia y Alemania. La comunidad de internet, convirtió la canción en un hit en un icono viral.

aemz