Al ver el impacto que ha causado entre sus alumnos la canción de "Music Session #53" de Shakira con BZRP, una maestra le pidió ayuda a la colombiana para que escriba un tema para que sus niños se aprendan las tablas de multiplicar.

Recientemente se hizo viral un video en el que aparecen varios niños en un salón de clases cantando y bailando la nueva canción de Shakira contra Piqué y Clara Chía.

"Mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", se escucha cantar a todo pulmón a unos 20 niños.

SHAKIRA SIGUE FACTURANDO, AHORA LANZA SUDADERA CON FRASE EN CONTRA DE PIQUÉ

MAESTRA PIDE AYUDA A SHAKIRA PARA QUE SUS ALUMNOS APRENDAN LAS TABLAS DE MULTIPLICAR

El clip fue tomado por la maestra, quien al percatarse que sus estudiantes se sabían de principio a fin la letra de "Music Session #53", se le ocurrió pedirle a Shakira que grabe una canción igual de pegajosa sobre las tablas de multiplicar para que sus alumnos se las aprendan.

"Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar, para ver si así se las aprenden", dijo la maestra.

Algunas de las reacciones que generó el video de la maestra que le pide ayuda a Shakira fueron:

"Mis sobrinos de 4 y 5 también la bailan y cantan con sus amiguitos", "La niña de la primera fila salpicando a su compañero jajaja", "Shakira es atemporal", "Esto se salió de control", "Shakira, por favor, atender este pedido", "Yo necesito una con las sílabas", "Ya me veo este año con mi clase", se lee en varias de las reacciones.

ASÍ REACCIONARON NIÑOS Y ABUELOS A LA INFIDELIDAD DE PIQUÉ A SHAKIRA

Hace unos días el programa "El hormiguero" realizó un experimento social en el que junto a niños de 9 años con personas mayores para hablar sobre el éxito de Shakira y su relación con Piqué. En el video se muestra cómo ponen a pequeños y abuelos la canción "Music Session #53" y las reacciones son de todo tipo.

"Se queja de la pareja que tiene, que es un sinvergüenza", expresan las abuelitas, quienes le aconsejan "¡Mándale de paseo!". Mientras que otros abuelitos comentaron: "Creía que Bizarrap era un filete", y los niños demuestran que se la saben de memoria, de ahí que la maestra le haya pedido ayuda a Shakira para que sus alumnos se aprendan las tablas de multiplicar.

EXPERIMENTO SOCIAL: ASPI REACCIONAN NIÑO Y ABUELOS A LA INFIDELIDAD DE PIQUÉ A SHAKIRA

(Lérida Cabello)