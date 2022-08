El pasado 21 de julio, Luisito Comunica dio a conocer que, durante su viaje por Corea del Sur, le negaron la entrada a los antros por tener más de 30 años.

"Me acaban de discriminar por viejo... estuvo de la Burger, en este lugar, esperamos como media hora, ya que llegamos, me pidieron identificación y me dijeron ´no es que tienes 30 y no puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29", comentó en un video.

DIEGO BERTIE, ACTOR PERUANO, MUERE TRAS CAER 14 PISOS

LUISITO COMUNICA NO ENTRÓ A LOS ANTROS COREANOS, ¿POR VIEJO O POR SER MEXICANO?

Ante los comentarios de Luisito Comunica de que le negaron al entrada a los antros de Corea del Sur por tener más de 30 años, el tiktoker Coreano Feliz salió a desmentirlo con un video en el que demuestra que sí se puede entrar a los bares si tienes más de 30 años.

"Eso es imposible. Vayamos al primer antro; yo tengo 39 y mi amigo tiene 46", se escucha decir a Coreano mientras muestra cómo es que efectivamente, sí puede pasar.

Tal y como lo hizo Luisito, el tiktoker acude a un segundo club nocturno en donde también fueron aceptados él y su amigo.

"Probemos a otro antro con la cara más pervertida que podamos. Entra Sadam Hussein, Gadafi, Pablo Escobar y todo el mundo. Luisito, tenías que haber ido con nosotros", expresó Coreano Feliz.

¿FUERON DISCRIMINADOS?

Usuarios de redes sociales calificaron al país asiático y a las personas que manejan los clubes nocturnos de racistas, asegurando que Luisito Comunica y su novia fueron discriminados por no ser coreanos y que por eso les negaron la entrada, no por la edad.

Por lo anterior, el tiktoker coreano dijo sentirse avergonzado por el trato hacia Luisito. "En Corea son novatos relacionándose con extranjeros y con otra cultura".

Algunos de los comentarios que generó el video del tiktoker coreano al querer poner en evidencia a Luisito Comunica fueron: "Es racismo, pero lo disfrazaron de edad", "O sea que no fue por edad sino por la raza" y "Corea muy avanzados en casi todo, pero socialmente están en la edad de piedra".

PABLO LYLE ENFRENTRÁ JUICIO POR PRESUNTO HOMICIDIO, LUEGO DE TRES AÑOS

(Lérida Cabello)