El famoso actor Simon Pegg generó polémica en el podcast 'Jim and Sam' de SiriusXM, al declarar que "los fans de Star Wars son los más tóxicos del momento".

El artista ha aparecido en las dos franquicias con mayor fans alrededor del mundo (Star Trek y Star Wars), incluso es conocido por ser el protagonista de 'la trilogía del Cornetto' dirigida por Edgar Wright, y por participar en la serie 'Doctor Who', por lo que su currículum le da poder para crear tanto revuelo en comparar las franquicias más conocidas.

"Encuentro a los fans de 'Star Trek' mucho más inclusivos", comentó.

"Seré honesto, y esto lo digo como alguien a quien le molestaron las precuelas cuando salieron. Los fans de Star Wars parecen ser los más tóxicos en estos momentos. Probablemente estoy siendo muy polémico al decir esto".

La inclusividad

El actor defendió a los fans de 'Star Trek' considerándolos bastante más inclusivos y comprensivos; Pegg recuerda que 'Star Trek' inició su andadura televisiva con un tripulante japonés y una mujer negra en un puesto de poder.

"La diversidad se encuentra presente en la serie desde 1966. No puedes decir, 'Oh, de repente se están volviendo "woke"'. No. 'Star Trek' lo fue desde el principio... Es tremendamente progresista. En 'Star Wars', de repente hay un poco más de diversidad y todo el mundo se vuelve loco. Y es muy triste".

"Los fans más tóxicos del mundo"

Cabe mencionar, que tal comentario puede sujetarse a la declaración del actor que interpretó a Jar Jar Binks, Ahmed Best, quien declaró llegar a tener pensamientos suicidas tras ser víctima de odio por parte de los fans; por otra parte, Kelly Marie quien dio vida a otro personaje y que reveló abandonar las redes sociales porque el odio era insoportable; John Boyega, declaró que experimentó racismo por ser un protagonista negro en una película de 'Star Wars'.

Con la reciente salida de la serie 'Obi-Wan Kenobi', el actor Ewan McGregor que interpreta al personaje principal, reaccionó a las declaraciones de Moses Ingram sobre lidiar con fans racistas:

"Me revolvió el estómago escuchar que esto ha estado sucediendo. Apoyamos a Moses, amamos a Moses, y si le estás enviando mensajes de intimidación, en mi opinión, no eres un verdadero fan de 'Star Wars'".

