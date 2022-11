Ya estamos por finalizar el año y toca enlistar los mejores discos del año 2022, esto de acuerdo a la crítica especializada de música.

De vuelta a los estudios, el regreso a los escenarios y el respirar aire libre, parece que generó un efecto mágico en la cosecha de este año.

En los últimos días del año, repasamos lo mejor de año porque en unos años recordaremos cómo sonó el 2022.

'Midnights', de Taylor Swift

Es el décimo álbum de estudio de la cantante y lo forman trece canciones de "trece noches sin dormir".

Este trabajo, producido prácticamente todo por Jack Antonoff, exceptuando algunos tracks de la versión deluxe, tiene una alta presencia de sintetizadores y pop puro.

'Motomami', de Rosalía

Inspirándose en cosas tan dispares como ´Yeezus´ y Daddy Yankee, ´MOTOMAMI´ es una de esas obras incluso capaces de alterar nuestro vocabulario diario.

'Renaissance', de Beyoncé

Una de las mejores cosas que le ha pasado a la música este año es que Beyoncé se haya permitido a sí misma sacar un disco.

'Harry's House', de Harry Styles

El ex integrante de One Direction logró el ingenioso truco de hacer su música a la vez elegante y más refinada, pero también más cálida e íntima.

Harry´s House es brillante con sintetizadores y metales, a menudo impregnados de synth-pop y R&B ingeniosos y pegajosos.

´Mr. Morale & the Big Steppers´, de Kendrick Lamar

La maravilla del rapero que ha marcado los últimos diez años de la escena musical: Kendrick Lamar.

Mr. Morale & the Big Steppers adopta un concepto ambicioso, guiándonos a través de la psique de Lamar, con su compañera de toda la vida, Whitney Alford, como narradora.

El artista siempre influenciado por el jazz es diligente en la progresión sónica a través de su subconsciente.

´Un Verano Sin Ti´, de Bad Bunny

Bad Bunny dijo que estaba pensando en las visitas que hizo a la costa de Puerto Rico cuando era niño, inspiración que informa algunos de los sonidos caribeños y el espíritu relajado del álbum.

En cuanto a las colaboraciones; The Marias, Bomba Estéreo y Buscabulla son algunos de los nombres que figuran. Un Verano Sin Ti tiene de todo, para todos.

´Once Twice Melody´, de Beach House

El dúo de Baltimore, formado por Victoria Legrand y Alex Scully, ha vuelto.

La obra de 18 piezas es una oda al drama, al amor, los corazones rotos y la vida misma.

La revista Variety comentó: "Es su obra más definitiva y probablemente la mejor, y, lo que es más sorprendente en estos tiempos de déficit de atención, lo han conseguido con un álbum extenso de 18 canciones que dura unos ochenta minutos".

´WE´, de Arcade Fire

Win Butler y Régine Chassagne, vuelven con el sexto disco de una de las bandas más grandes de este siglo.

Arcade Fire presenta WE, un disco que decanta el espíritu de su discografía, pero con un elemento que no solían usar: el silencio.

Con este disco se dan el lujo de respirar tranquilamente antes de tocar la siguiente nota, expandiendo su sonido.

´Ants From Up There´, de Black Country, New Road

El segundo disco de Black Country, New Road, que ha aparecido un solo año después de su debut.

Este material es un deleite de violines y trompetas, que progresivamente se juntan con las voces de fondo.

Ants From Up There es una joya y con los años, se convertirá en un material de culto.

´The Car´, de Artic Monkeys

La elegante nueva entrega de ´pop retrofuturista´ incorpora un importante componente cinemático, construido sobre unas depuradas secciones de cuerdas y vientos que beben de las bandas sonoras de las películas de espías de los años 60 y 70.

The Car parece confirmar que la versión adulta de los Arctic Monkeys se acerca cada vez más madura, demostrando que su predecesor Tranquility Base Hotel & Casino (2018) no era más que una declaración de intenciones.

aemz