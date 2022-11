El programa de Yordi Rosado ha dado mucho de qué hablar cada vez que un invitado acude a su programa.

En sus entrevistas se han desenterrado declaraciones escandalosas, tanto ha sido así que en una ocasión el presentador fue víctima de que los internautas quisieran cancelar su show.

Con toda la polémica, te compartimos las revelaciones más impactantes que se han desembocado con Yordi Rosado.

Chumel Torres

El presentador de internet aclaró los rumores que rodean la cancelación de su programa en HBO.

Chumel recordó aquel momento en el que Beatriz le pidió que se disculpara por las constantes burlas a su hijo.

El ex conductor de El Pulso de la República aseguró que su disculpa con la primera dama fue sincera, pues nadie del gobierno lo amenazó o lo obligó.

"El presidente me consta que jamás pidió mi cabeza, jamás dijo métanse con este wey. Jamás coartó la libertad de expresión", compartió. "Cuando puse la disculpa a la señora Beatriz, me escribió alguien muy picudo (importante) de allá del Palacio Nacional y me dijo que ya no teníamos pedos, que todo estaba bien y que procuráramos llevarla en paz", expresó.

Luis de Llano

En su visita al programa de Yordi, el productor televisivo Luis de Llano reveló la relación que sostuvo con Sasha Sokol de quien dijo se enamoró.

"Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella...", reveló.

Como respuesta Sasha Sokol lo acusó de abuso, pues en ese entonces era menor de edad.

Roberto Palazuelos

En el capítulo del 11 de octubre de 2020, en donde reveló que participó en una balacera, donde dos personas perdieron la vida a consecuencia de las detonaciones del actor.

Palazuelos buscaba la candidatura para ser gobernador de Quintana Roo, por lo que se dice que su partido, Movimiento Ciudadano, decidió quitarle la oportunidad.

Andrés García

En una conversación al aire libre, el actor aprovechó para detonar su arma de juego en un par de ocasiones, lo que provocó la sorpresa del conductor.

Yordi le preguntó si alguna vez había terminado con la vida de alguien, a lo que al actor le dijo que si le contestaba esa pregunta tendria que acabar con su vida.

Lupillo Rivera

En su participación en el show de Rosado el popular cantante mexicano, explicó cómo fue el proceso para quitarse el tatuaje que se había hecho de Belinda.

El cantante regional mexicano contó que el tatuaje que se hizo de la ex de Nodal no fue porque lo obligaran a ello, pero que aún así decidió borrarlo cuando acabó su relación.

Su hijo fue quién le dio la idea de cómo tapar el tatuaje de Belinda: "Le dije, ´¿Tú cómo me la quitarías?´. Él agarró un plumón sharpie y el solito... la neta le tomé foto y le dije así lo quiero. Para todos los que no saben, le hacen el trabajo a lo que el cliente pide", narró.

Chuponcito

José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como Chuponcito, contó que lo separaron de su familia sin darle alguna explicación; se lo llevaron a otro lugar, él era el más chico de seis hijos.

El comediante contó una anécdota sobre su madre, que perdió los dientes y se volvió insegura a causa de esto. Desafortunadamente, la precaria situación económica en la que vivían le impidió ir al dentista, por lo que se quedó así hasta que tuvo suficiente dinero para pagar una dentadura postiza.

Además, compartió un episodio muy desgarrador en su infancia:

"En primero de secundaria es cuando vivo los episodios más terribles que pueda vivir un niño", le confesó a Yordi. "El que me desgarraran la piel, el que me hicieran tomar botes y botes de agua hasta que yo devolviera, el ponerme en una orilla de un edificio, la bardita era así, atormentarme de una manera", compartió.

Werevertumorro

Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro recordó sus inicios, cuando estudiaba comunicación en una preparatoria de la Ciudad de México y subía sus tareas a su canal de YouTube sin intención de con ello ganar dinero.

Reveló que perdió más de 10 millones de pesos tras aliarse con quien fue su jefe en la casa productora donde trabajaba cuando no era youtuber.

aemz